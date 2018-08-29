Jandarmadan sınır hattında kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İran sınır hattında yaptığı kontroller esnasında, Saray ilçesi, Koçbaşı Mahallesi, Mendik Deresi içerisinde 6 yüklü at ile, ata binmiş bir şüpheli şahsın köy istikametine doğru intikal ettiğinin tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsa “Dur” ihtarında bulunuldu. Şüpheli şahıs “Dur” ihtarına uymayarak atları bırakıp Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi Kuzey istikameti arazi kesimine kaçtı. Bölgede yapılan kontrolde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay hakkında gerekli adli araştırma ve soruşturma işlemleri Saray İlçe Jandarma Komutanlığınca devam ettiği belirtildi.