İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan sınırda eroin operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinin İran sınır hattında yapılan operasyonda 122 kilogram eroin ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin İran'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi sınır hattından Türkiye'ye geçirdikleri bilgisi üzerine harekete geçti. KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Alem' ve ‘Cesur'un da katılımıyla gece saatlerinde operasyon düzenledi. Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi Davdava mezrası İran sınır hattındaki arazide yapılan aramada 122 kilogram eroin ele geçirildi.


Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.