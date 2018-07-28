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28 Temmuz 2018 09:42

Jandarmadan ‘Son Sürat-3’ uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Son Sürat-3” uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarmadan ‘Son Sürat-3’ uygulaması

28 Temmuz 2018 09:42


Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ile aranan motosikletlerin yakalanmasına yönelik Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak “Son Sürat-3” uygulaması gerçekleştirildi. 27 Temmuz 2018 günü saat 11.00-13.00 ile 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya Van İl Jandarma Komutanlığından 58 ekiple toplam 326 jandarma personeli katıldı.


Uygulamada jandarma ekipleri tarafından 2 bin 352 şahsın sorgusu yapılırken, 92 motosiklet de kontrol edildi. Uygulamada 8 motosiklet sürücüsü hakkında idari işlem gerçekleştirilirken, 6 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatının devamına yönelik benzer uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.




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