Jandarma'dan terör operasyonu

Van'ın Saray ve Başkale ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik dün, Saray ve Başkale ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Van İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.