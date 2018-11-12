Jandarma'dan teröristlerin kış işlenmesine büyük darbe

Van'ın Gürpınar kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kış üslenme yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen sığınak ve bu sığınağın içerisinde bulunan yaşam ve sağlık malzemeleri olay yerinde imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK bölücü terör örgütünün kış üslenme hazırlıklarını boşa çıkarmak maksadıyla icra edilmekte olan operasyonel faaliyetler kapsamında; 11 Kasım 2018 günü, duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sayesinde, Gürpınar ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel operasyonunda, teröristlerin kullanmış olduğu 1 adet sığınak tespit edildi. Bu sığınakta yapılan aramada; 16 adet dolu büyük tüp, 12 adet dolu küçük tüp, 130 adet kitap, 2 adet gazlı fener, 1 adet kaynak makinesi, 2 adet akü, 200 metre elektrik kablosu, 1 adet testere, 2 adet kürek, 7 paket kadın pedi, 1 ton patates, 180 kilogram sıvı yağ, 40 karton sigara, 5 kilogram kuru nane, 30 paket çay, 35 kilogram makarna, 120 kilogram kuru fasulye, 80 kilogram mercimek, 50 kilogram nohut, 200 kilogram toz şeker 70 kilogram tuz, 250 kilogram un 200 kilogram pirinç, 15 kilogram pul biber, 10 kilogram salça, 1 adet tansiyon ölçme aleti,2 adet ilk yardım çantası, çok miktarda tıbbi malzeme, 50 çift örgü patik, 500 metre makara ipi, 1 adet termos, 100 adet tükenmez kalem, 50 metre sargı bezi, 10 adet diş fırçası, 10 adet diş macunu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 takım kar kıyafeti, çok miktarda kadın iç çamaşırı, 20 adet battaniye, 50 metrekare halı, 30 kilogram el sabunu, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiş ve söz konusu sığınak kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.