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11 Mayıs 2018 10:28

Jandarmadan ‘Trafik Haftası’ etkinlikleri

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Trafik Haftası’ nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Jandarmadan ‘Trafik Haftası’ etkinlikleri

11 Mayıs 2018 10:28


Beşyol Meydanı’nda stant açan Jandarma Trafik Timleri, yürüttükleri çalışmalar hakkında vatandaşı bilgilendirirken, trafik bilincinin artmasına yönelik hazırlanan broşürleri de dağıttılar. Benzer uygulamayı Van AVM’da da gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı personeli, geleceğin sürücü adayı olan çocuklara yönelik de etkinlikler düzenledi. Van Büyükşehir Belediyesi Çocuk Eğitim Parkı’nda çocuklara trafik kuralları ve dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgiler veren jandarma yetkilileri, 2020 yılı sonuna kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılmasını hedeflediklerini kaydettiler.




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