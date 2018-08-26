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26 Ağustos 2018 10:55

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, 43 gram metamfetamin, 321 gram eroin, 12 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 2 gram afyon sakızı, 2 adet extacy hap ve 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

26 Ağustos 2018 10:55


Edinilen bilgilere göre, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ortamında geçirmesi amacıyla yol kontrollerini aralıksız sürdüren Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis Karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol ve arama noktasına gelen şüpheli araçlarda yapılan aramalarda, 43 gram metamfetamin, 321 gram eroin, 12 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 2 gram afyon sakızı, 2 adet extacy hap ve 570 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaylarla ilgili olarak yakalanan 1’i İran uyruklu toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.




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