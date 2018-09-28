Jandarmanın 50 kilometrelik takibi sonuç verdi

Van'ın Gürpınar ilçesinde çalınan 107 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 50 kilometrelik takibi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekipler, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Meydana gelen olayların aydınlatılmasına ve faillerin yakalanmasına yönelik jandarma tarafından oluşturulan özel ekipler sayesinde birçok olay aydınlatılırken, çok sayıda olayın faili de yakalandı.

Son olarak 26 Eylül 2018 tarihinde Gürpınar ilçesi Bölmeçalı Mahallesi'nde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı da Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ekip sayesinde 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde 50 kilometrelik uzun bir takibin sonunda aydınlatıldı.

26 Eylül'de gerçekleşen olayda, Bölmeçalı Mahallesi'nde ikamet eden T.A. isimli vatandaş, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak evinin yanında bulunan ağıldan 107 adet küçükbaş hayvanının çalındığını bildirdi. Olayı haber alan Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, süratle olaya müdahale ederek, ilk incelemelere başladı. Van İl Jandarma Komutanlığında bulunan ve konusunda uzman olan personelden oluşan ekibinde müdahale ettiği olayda, ilk olarak çalınan hayvanların arazide sürüldüğü güzergâh belirlendi. Güzergâhın belirlenmesi ile 50 kilometre süren uzun bir takip başladı.

Hayvanların arazide bıraktığı izleri takip eden jandarma ekipleri, çalınan hayvanları olay yerinden 50 kilometre uzaklıktaki Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi'nin kırsal alanında buldu. Jandarma ekipleri tarafından kimlik bilgileri tespit edilen bir şahıs ise hayvanları arazide bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan şahsın yakalanmasına yönelik jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan T.A., hayvanlarının bulunmasına çok sevinirken, jandarma ekiplerine de teşekkür ederek, “Allah jandarmadan razı olsun" dedi.