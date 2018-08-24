Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 12:08

Jandarmanın tatil mesaisi devam ediyor

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri ve jandarma trafik timlerinin Kurban Bayramı mesaisi aralıksız devam ediyor.

Jandarmanın tatil mesaisi devam ediyor

24 Ağustos 2018 12:08


9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla görevlerini ifa eden jandarma ekipleri, yol kontrol ve arama noktalarında gerek Van’a gelen gerekse Van’dan ayrılan sürücülere ‘Trafik Güvenliği’ ile ilgili broşür dağıtıyor. Bayram tatilinin son günlerine yaklaşılırken vatandaşların can ve mal güvenliği açısından uyarılarda da bulunan ekipler tarafından ayrıca uykusuz yola çıkılmamasının, araç kullanırken sürat yapılmamasının, emniyet kemerlerinin hem şoförler hem de yolcular tarafından mutlaka kullanılmasının, uzun seyahatlerde belli aralıklarla mola verilmesinin, trafik işaret ve kurallarına uyulmasının önemli olduğu vurgulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç