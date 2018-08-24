Jandarmanın tatil mesaisi devam ediyor

9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla görevlerini ifa eden jandarma ekipleri, yol kontrol ve arama noktalarında gerek Van’a gelen gerekse Van’dan ayrılan sürücülere ‘Trafik Güvenliği’ ile ilgili broşür dağıtıyor. Bayram tatilinin son günlerine yaklaşılırken vatandaşların can ve mal güvenliği açısından uyarılarda da bulunan ekipler tarafından ayrıca uykusuz yola çıkılmamasının, araç kullanırken sürat yapılmamasının, emniyet kemerlerinin hem şoförler hem de yolcular tarafından mutlaka kullanılmasının, uzun seyahatlerde belli aralıklarla mola verilmesinin, trafik işaret ve kurallarına uyulmasının önemli olduğu vurgulandı.