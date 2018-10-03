Kaçak keklik avlayan 2 kişiye 10 bin 348 TL idari para cezası kesildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 2 kişiye toplam 10 bin 348 TL idari para cezası kesilirken, 13 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 13 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan A.Y ve M.B isimli şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 3 bin 308, 00 TL İdari para cezası ile 7 bin 40,00 TL de tazminat bedeli talep edildi. El konulan 13 Kınalı Keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Yetkililer, desteklerinden dolayı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.