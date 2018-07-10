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10 Temmuz 2018 11:08

Kaçak su kullananlar ilan edilecek

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, bazı mahalle muhtarları ile makamında görüşerek su günlerde yaşanan su sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Kaçak su kullananları kamuoyuna ilan edeceğiz" dedi.

Kaçak su kullananlar ilan edilecek

10 Temmuz 2018 11:08


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, bazı semtlerde yaşanan su sorununun tamamen bilinçsiz su kullanımı ile içme suyunun bahçelerde ve seralarda sulama amaçlı kullanılmasından kaynaklandığını, bunun için yeni tedbirler aldıklarını söyledi. Kaçak su kullananların kamuoyuna ilan edileceğini dile getiren Tekataş, başkasının hakkını gasp edenleri duyuracaklarını söyledi. Yaptıklarını suç olduğunu belirten Tekataş, “Kentte bulunan diğer vatandaşların hakkını gasp ediyorlar buna müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca Edremit’te kanalizasyon sorununun da bitirilmesi ile ilgili yeni çalışmalar başladı” dedi.


Edremit Yeni Mahalle muhtarı Bayram Bağış, Karpuzalan Mahalle muhtarı Tahir Çağırcı, Sarmaz Mahalle muhtarı İsmail Kaval Akköprü Mahalle muhtarı Ahmet Sayak ve Kurubaş Mahalle muhtarı Latif Tatar VASKİ Genel Müdürü Tekataş’ı makamında ziyaret ederek mahallelerde bulunan içmesuyu ve kanalizasyoda ki eksikliklerin giderilmesini istediler. Kuruma ziyarete gelen bir grup muhtar ve vatandaşlarla görüşen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Edremit’e ayrı bir önem verdiklerini açıklayarak, çalışmalarımızı her ilçeye adil ve eşit götürdüğümüz gibi Edremit’e de altyapı hizmetlerinin ulaştırılması için yoğun gayret gösteriyoruz. Edremit’in altyapısı eksik olan tüm mahallelerinin altyapısının yapımı için ihale sürecinin devam ediyor. Bunun için süreç hızlandırılarak en yakın zamanda bunun bitireceğiz” dedi.



"Kaçak su kullanımına ağır ceza verilecek”


Susuzluk sorununa da değinen Tekataş, Van’da içme sularının bağ bahçelerde sulama amaçlı kullanılmasının rekor seviyelerde olduğunu söyledi. Bunun bazı semtlerde susuzluğa sebebiyet verdiğini ve bunun önüne geçmek için kaçak ekiplerinin sürekli sahada çalıştıklarını söylen Tekataş, “Seralarda bile içme suyu kullanıldığını ve havuzların doldurulduğunu tespit ettik. Bundan sonra hem yasal süreci devam ettireceğiz hem de en ağır cezai müeyyide uygulayacağız. Bunun yanı sıra kaçak su kullananları kamuoyuna ilan edeceğiz. Biz bu yöntemle başkasının hak gasbını da engellemek istiyoruz. Çünkü kaçak su kullanımı bir kentte yaşayan insanların su kullanımı hakkını gasp etmektir. Kaçak kullanımın önüne geçmek için her türlü yasal yollarla, su ücretini ödeyenlerin de hakkını koruyacağız” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel Müdür Tekataş, muhtarlara teşekkür ederek, eksiklerin giderilmesi için gerekli birimlere talimatlar verdiğini ve sorunların kısa zamanda çözüleceğini dile getirdi.




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