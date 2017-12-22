Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 21:06

Kaçakları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 33 yaralı

Van’da kaçak göçmen taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 33 kişi yaralandı.

Kaçakları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 33 yaralı

22 Aralık 2017 21:06


Edinilen bilgilere göre, Van-Erciş Karayolu Ünseli Mahallesi İnci Petrol önünde, Van istikametinden Erciş istikametine giden İran, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmenin içinde bulunduğu 65 AF 316 plakalı minibüs ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. Kazanın duyulmasının ardından, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Bu arada kaçak göçmenlerin üzerlerinden sahte kimlik ve belgeler çıkarken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Çarşamba
    Sisli
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç