Kadın basketbolculardan Vali Zorluoğlu'na ziyaret

Van Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Basketbol Takımı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi B grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediye Spor Kadınlar Basketbol Takımı, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret ederek kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Kadın sporcuları bir süre makamında ağırlayan ve taleplerini dinleyen Vali Zorluoğlu, her zaman spora tam destek verdiklerini belirterek takıma başarılar diledi.

Kendilerini makamında kabul eden Vali Zorluoğlu'na teşekkür eden kadın basketbolcular, 17 Kasım'da Nazilli Belediyespor Kadınlar Basketbol Takımı ile Van'da oynayacakları karşılaşmaya da Vali Zorluoğlu'nu davet ettiler.