Kadınlara uyuşturucu madde bağımlılığı semineri

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen “Umutlu Eller” projesi ile kadınlara yönelik uyuşturucu madde bağımlılığı konulu seminer düzenlendi. Kadın ve Aile Merkezinde Sosyolog Osman Turgut tarafından verilen seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi. Turgut, tarafından katılımcı kadınlara madde bağımlılığı, uyuşturucu maddenin zararları, aile içi iletişim, uyuşturucu maddenin açacağı fiziksel ve ruhsal sonuçlar, bir annenin uyuşturucu ile mücadelesi, uyuşturucu maddelerin şekilleri ve çeşitleri gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Uyuşturucu ile mücadelede en etkili yöntemin aile içi iletişim olduğunu söyleyen Sosyolog Osman Turgut, uyuşturucu ile mücadele konusunda en büyük görevin kadınlara düştüğünü söyledi. Turgut, “Ülkemizdeki bağımlılık oranının yurt dışına göre az olması bizde hala aile kavramının korunduğunu gösteriyor. Bu kavram sayesinde gençler bu tip bir bağımlılığa daha az yöneliyor. Ama biz her zaman çocuklarımızı uyuşturucudan uzak tutmak için onlara daha yakın durmalıyız. Bu konuda en büyük iş de siz annelere düşüyor. Bu bağlamda aile içi iletişimi her zaman yüksek tutmalıyız” dedi.