Kadir Gecesi mesajları

Dr. Fevzi Özgökçe, Kadir Gecesi nedeniyle birer mesaj yayınladılar.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, tüm İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ederek; Suriye, Irak, Filistin, Arakan, Katar ve tüm dünyadaki Müslümanlar için hususi dua istedi. Başkan Özgökçe, “Bin aydan daha hayırlı olan ve en nurlu ve feyizli gece olan Kadir Gecesine bizleri ulaştıran Rabbi Rahim’ime yüz binler hamd ve senalar olsun. Bu geceye ulaştıktan sonra inşallah sabahlara kadar ihya ve idrak etmeyi nasip eylesin” dedi.

‘Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş’ olarak ifade edilen Ramazan-ı Şerifin son günlerine yaklaşırken Kur’ân’da adı geçen tek ayın Ramazan ve tek gecenin ise Kadir Gecesi olduğunu belirten Başkan Özgökçe, bu gecenin bereketli saatlerinin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibi en son hak dinin peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (SAV) haber vermekte olduğunu söyledi. Başkan Özgökçe, “Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sure inmiştir, bu sure Kadr Suresi’dir” diye konuştu.

Kadir Gecesi’nin en önemli özelliğinin ise cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in bu gecede ilk olarak dünya semasına indirildiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, daha sonra ise ihtiyaca göre ayet ayet veya sureler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselam’a Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edildiğini kaydetti. Özgökçe, “Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Özgökçe, hislerin ve duyguların zirveye çıktığı Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Rabbü’l-Alemin’e ihlâs ve sadakatle iltica edilmeli ve bu gecenin ibadet ve istiğrafla geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Seksen küsur sene ibadetli bir ömr-ü bakiyi temin eden Ramazan’ı şerifteki Kadir Gecesini bütün ruh-u canımızla tebrik ve her gecesinin bir nevi Leyle-ı Kadir hükmünde hakkımızda menfaattar olmasını niyaz ederim” dedi.

Gecenin tüm dünya Müslümanları arasında birlik ve beraberliğin pekişmesine, toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının zirveye ulaşmasını dileyen Doç. Dr. Özgökçe, “Gecenin manevi ikliminden faydalanmak isteyen müminlerin başta İsrail’in soykırım uyguladığı Gazze’de yaşayan kardeşlerimiz için ve Türkiye üzerinde oynanan iç ve dış şer mihraklara karşı memleketimizin bekası ve huzuru için dua etmemiz gerekir. Müminler olarak Ramazanın her gecesini Kadir Gecesi gibi idrak ederken mümin ve Müslüman olarak bilmeliyiz ki bizler, tüm insanlığın barışı, huzuru ve mutluluğu için hayırlara anahtar, şerrinde kilidi olmamız gibi önemli bir vazifemiz vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun fakirlerin, açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların, mültecilerin yaralarını sarmak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak, terör mağduru insanımıza kol kanat germek, toplumdaki yetimlerin, yaşlıların, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini yapmak, kısacası tüm dünyaya muhabbet ve merhamet taşımak bizlerin asli görevi olduğunu hiçbir zaman unutmuyor, bu azm ve gayret ile çalışıyoruz. Bu vazife, bu gece yeryüzüne inen meleklere ve Cebrail Aleyhisselama eşlik edecek maneviyata uygun bir kulluğa sahip olmak için de yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Özellikle Filistin’deki, Gazze’deki, Myanmar’daki, Suriye’deki ve Irak’taki Müslüman kardeşlerimiz için de dualar edelim” şeklinde konuştu.

Van Valisi İbrahim Taşyapan ise, yayınladığı mesajda, “Kendisinde insanlık için hidayet kaynağı ve iyiyi kötüden ayıran bir rehber olan Kur’an-ı Hakimin indirildiği için bin aydan daha hayırlı sıfatı kazanan Kadir Gecesi’nin, Kur’an’ı anlamamıza vesile olması ve bu suretle toplumsal hastalıklarımızın şifa bulması dileklerimle tüm Vanlı hemşehrilerime, milletimize ve İslam alemine iyilikler ve güzellikler getirmesini Yüce Mevla’dan dilerim” dedi.