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Kafes avcılarına büyük ceza

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılının Nisan-Ağustos ayları arasında kafes avcılığı yapan 25 kişi hakkında yasal işlem yapılırken 38 bin 280,00 TL İdari Para Cezası ve 57 bin 950,00 TL tazminat talep edildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında Kafes Avcılığı yapan 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kafes avcılığı yapan 25 kişi için, 38 bin 280,00 TL İdari Para Cezası ve 57 bin 950,00 TL Tazminat Talep edilirken, çok sayıda kafese ve tuzaklama malzemesine el konuldu. Kafes avcılarından ele geçirilen ve el konulan 121 Kınalı Keklik, Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde tedavi edilerek tekrar yaşam ortamlarına bırakıldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avcılara yönelik koruma-kontrol çalışmaları aralıksız devam edecek.

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