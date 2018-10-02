Kafes avcılığı yapan şahsa 3 bin 544 TL idari para cezası kesildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 3 bin 544 TL idari para cezası kesilirken, 3 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında bir kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 3 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan A.G isimli şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından bin 654, 00 TL İdari para cezası ile bin 890,00 TL de tazminat bedeli talep edildi. El konulan 3 Kınalı Keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Yetkililer, katkılarından dolayı Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Cem Yılmaz ve Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.