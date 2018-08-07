KAF’tan ABD’ye kınama

Birlik Vakfı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan KAF Genel Başkanı Rasim Aslan, ABD yönetiminin son birkaç hafta içinde Türkiye’ye yönelik çeşitli yaptırım ve çıkışlarının söz konusu olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda en son ABD Hazine Bakanlığı’nın ülkemizle ilgili almış olduğu karar çerçevesinde bazı yaptırımları devreye soktuğu anlaşılmıştır. Bunlardan ülkemizin dünya ekonomi piyasalarında kendisi için ihtiyaç duyduğu kredinin teminini engelleme girişimi, krediyi engelleme kararı ve İçişleri Bakanımız ile Adalet Bakanımız hakkında ABD ’de çeşitli yaptırımların uygulanması hususundaki almış olduğu kararları infiale sebep olmuştur. Özellikle bu yatırımlar ile başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve milletimiz adına son yıllarda sağlanan yatırımlar ve kalkınma hamlelerinin önü kesilmek istenmektedir. Bizler Cumhurbaşkanımıza yönelik geliştirilmek istenen saldırıları kabul etmediğimizi ve şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz” dedi.

Yapılan yaptırımların ABD gibi köklü devlet geleneğine sahip olan bir devletin ciddiyetiyle kat’iyen bağdaşmadığını vurgulayan Aslan, “Türkiye ve ABD, bilindiği gibi iki dost ve müttefik devletlerdir. Bu yaptırım kararının alınması ve uygulanmaya konulması hukuk ve adalet kavramları ile de asla bağdaşmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet’inin bir hukuk devleti olması ve yargısının bağımsız olması bilinen bir gerçektir. Bağımsız yargıya dışarıdan alınan çeşitli kararlarla müdahale edilmeye çalışılması hukuk sistemine yapılmış saldırı niteliğindedir. Bu girişim, ABD ile ülkemiz arasında yıllardır sürdürülen stratejik ortaklığımıza ve kurulan sağlıklı ilişkilerimize de aykırı bir durum arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Rahip Brunson’un tutukluluk hali gerekçe gösterilerek çeşitle rahatsızlıkların ifade edilmiş olmasının, tarafsız ve bağımsız yargıya olan güvensizliğin bir ifadesi olduğuna değinen Başkan Aslan, “Nitekim iki ülke arasında yürütülen yapıcı çabalar sonucunda Rahip Brunson’un hastalığı da göz önünde bulundurularak ilgili mahkeme tarafından evinde gözetimde tutulması kararı alınmıştır. Bu durum ülkemiz yönetimi tarafından da olumlu karşılanmıştır. Tam bu noktada iki ülke arasında mevcut sorunlara daha ileri çözümler bulunması beklenirken, Rahip Brunson’un durumu gerekçe gösterilerek var olan ilişkilerin kötü bir noktaya taşınmaya çalışılmış olması hayal kırıklığı oluşturmuştur. ABD ile gelinen bu nokta itibari ile ilişkilerin daha kötü bir noktaya varmaması temel beklentimizdir. Bu bağlamda ABD tarafından alınan yaptırım kararlarının derhal durdurulması, alınan kararların iptal edilmesi ve yargı sistemine yeniden saygı duyulduğuna dair bir beyanın ifade edilmesi beklentilerimiz arasındadır. Bu talihsiz yaptırım kararını bir an önce iptal edilmesi dileğimizdir. Yeniden ABD ile ülkemiz arasında yıllardır süre gelen stratejik ortaklığımızın dünya ve bölgemiz için çok önemli olduğu bilincindeyiz. Bu ortaklığın tesisi ve korunmasının ihlal edilmemesi dünya güvenliği için de önem arz etmektedir. Bu anlamda ABD’den aldığı yaptırım kararlarını düzeltmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.