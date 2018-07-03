“Kahvaltıcılar Sokağı”, açılış için gün sayıyor

Kentin tanıtımında ayrı bir yeri olan Van kahvaltısının daha da bilinir ve ulaşılabilir olması amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Kahvaltıcılar Sokağı birçok yenilikle tanışıyor. Proje çerçevesinde, konsept olarak yöresel bir tarz kullanılan sokakta, begonit küp taş döşemesi, ahşap obje giydirmelerinin yanı sıra peyzaj düzenlemeleri ve açılır kapanır tente sistemleri yer alıyor.

Yaklaşık bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanan Kahvaltıcılar Sokağı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van kahvaltısının kentin tanıtımında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, sokaktaki yenileme çalışmalarının ardından ilginin daha da artacağını, gerek Vanlıların gerekse misafirlerin rahatlıkla gelebilecekleri çok alternatifli bir sokak olacağını vurguladı.

İncelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, Kahvaltıcılar Sokağı’nın yenilenme projesi hakkında görüş ve önerileri dinledi.

Sokakta bulunan esnaflar da, duydukları memnuniyeti dile getirirlerken, projenin bölgeye yeni bir hareket ve soluk getireceğini söylediler.