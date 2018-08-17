Kalecik TOKİ’de yol genişletme çalışması

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile 500 metrelik yol, 5 metre genişliğinden yaklaşık 12 metre genişliğine kavuşacak. Sabahın erken saatlerinde startı verilen çalışmayı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan ve TEİAŞ Bölge Müdürlüğü yetkilileri çalışma ile ilgili bilgi aldı.

Çalışma yapılan alanda araç yoğunluğunun fazla olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, çalışmayı kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Desteklerinden dolayı TEİAŞ Bölge Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesine teşekkür eden Kaplan, şunları konuştu:

“Yol genişletme çalışması yaptığımız alan çok büyük bir alan olmamakla beraber çok sıkıntılı bir alandır. Burada bulunan yüksek gerilim hattı ve TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne ait elektrik santrali işimiz oldukça zorlaştırıyor. Bizler çalışmamıza santralin duvarını yaklaşık 5-6 metre geri çekerek başladık. Bugün de Tuşba Belediye Başkanımız ve TEİAŞ Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle eski duvarı yıkarak çalışmalarımıza start verdik. Çalışmamızı inşallah kısa sürede tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”