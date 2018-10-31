Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş'ın korumalığını yapan polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzun süredir VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın koruma polisliğini yapan Turan Işık, dün gece aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Işık, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Memleketi Muş olan polis memurunun ailesinin Balıkesir'de yaşadığı, cenazesinin bugün Bandırma ilçesine gönderileceği belirtildi.

VASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da bir mesaj yayımlandı. Mesajda, “Genel müdürümüzün koruma polisi, güzel insan, vefalı dost, insani duruşu ve herkeste uyandırdığı sevgi ve saygı ile tanınan Turan Işık'ı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Mekânı cennet olsun. Derin bir üzüntü ve acı içindeyiz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, emniyet camiasına, dostlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.