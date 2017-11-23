Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan ‘kardeşlik’ vurgusu

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Van’da bulunan Kamu Başdentçisi Şeref Malkoç, kentteki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Elite World Van Hotel’de düzenlenen, ‘Ombudsman; Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşuyor’ toplantısında konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’de terörle mücadelenin FETÖ, DHKP-C ve PKK ile yürütüldüğünü belirterek, “Bin yıldan beri Kürt’üyle Türk’üyle bu coğrafyada hep beraber varız, kıyamete kadar da var olmaya devam edeceğiz. Terör, dünyanın başının belasıdır, ama Türkiye bunun üstesinden gelecek, bundan tereddüt yok. Van’da da, bu bölgede de bu kararlılığı görüyoruz. Terörü teşvik etmedikten sonra, şiddeti teşvik etmedikten sonra, hakaret etmedikten sonra Türkiye’de bütün platformlar serbesttir. Ancak ‘belime silah koyacağım, elime bomba alacağım’ dedin mi; sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde bunun karşılığı vardır. Bunun karşılığı hukuktur. Hukuk neyi gerektiriyorsa, bütün denetimler onu yapar. Zaten bunun aksi de kargaşadır” dedi.

“Bu millet geçmişi sağlam, istikbali güvende olan bir millettir”

“Bu millet geçmişi sağlam, istikbali güvende olan bir millettir” diyen Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Türk’üyle Kürt’üyle Alpaslan Gazinin peşine Malazgirt’te takıldık; Niğbolu’ya, Viyanalara kadar yürüdük. Ardından Fatih’i bulduk. Fatih’le beraber İstanbul’u fethettik. Ardından Yavuz Sultan Selim’i bulduk. İdris-i Bitlis-i Hazretleriyle buluştular. Yavuz ile Irak’ı, Suriye’yi, Hicaz’ı, Yemen’i, Mısır’ı aldık. Uzun bir müddet sonra gerileme dönemi ve işgal gördük. Bugün Türkiye’yi bölmek isteyenler, bugün Türkiye’nin etrafını ateş çemberine çevirenler, o gün bizi işgal etti ve bizi vatansız bırakmaya kalktılar. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milli mücadeleyi başlattık ve bu devleti kurduk. Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider bulmuşuz. 2023’e de, 2053’e de, 2071’e de sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Kıyamete kadar da hak ve hukuka riayet edeceğiz ve bu coğrafyada kalacağız. Bunlara itiraz eden ülkeler varsa tarihe baksınlar. Biz öyle DAEŞ gibi, FETÖ gibi, PKK gibi ne dert gördük bu coğrafyada. Hepsinin de üstesinden geldik, bundan sonrada geleceğiz.”

“Biz halkın avukatlığını yapıyoruz”

İnsanlık tarihinden beri çok önemli bir merkez olan Van’ın coğrafyasıyla, tarım alanlarıyla, hayvancılık potansiyelleriyle çok şanslı bir il olduğuna değinen Malkoç, bu bölgelerin terör belasından kurtulmasıyla Van’ın; bölgede ve Türkiye’de hak ettiği yeri alacağına inandığını kaydetti. Kamu denetçileriyle Anadolu’yu dolaştıklarını, sivil toplum kuruluşlarını, adliyeleri, baroları, belediye ve valilikleri ziyaret ettiklerini, ilin kanaat önderleriyle, muhtarlarıyla ve idarecilerle bir araya getirdiklerini dile getiren Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşla devlet arasındaki ilişkilerdir. Biz halkın avukatlığını yapıyoruz. Kamuoyunun vicdanını temsil ediyoruz. Denetim kurumuyuz, ama aynı zamanda bir insan hakları kurumuyuz. Bize müracaat baya kolay. Müracaatlardan para almıyoruz, incelemelerimiz de uzun sürmüyor. Müracaatları, 6 ay içinde bir karar veriyoruz. Bunlar önemli şeyler. Kurumumuz daha çok tanındıkça, vatandaşımız idareyle aralarında olan ilişkiden mahkemeye daha az gider” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu ise, 1980’li yıllardan bu yana tüm dünyada adına küreselleşme denen çok köklü ve hızlı bir değişim yaşandığını, bu baş döndürücü sürecin tüm toplumların gerek sosyoekonomik, gerekse kültürel hayatında dönüşümlere yol açtığını, kamu yönetimine ilişkin kavram, yöntem ve değerler ile kamu idarelerinin de bu dinamiklerden derinden etkilendiğini söyledi. Kamu hizmetlerinin geleneksel yol ve yöntemlerle görülmesinde yaşanan aksaklıklar, kamu bürokrasisinin verimsiz ve hantal oluşu, bununla birlikte halkın kamu hizmetlerine artan taleplerinin kamu yönetimini geleneksel anlayışı terk ederek yeni arayışlar içine girmeye zorladığını vurgulayan Zorluoğlu, “Avrupa ülkelerinden başlayarak birçok ülkede yerelliği, esnek çalışma biçimlerini, yatay örgütlenmeyi, uzmanlaşmayı ön plana çıkaran yeni kamu yönetimi anlayışı gündeme gelmiştir. Bu yeni yönetim anlayışı ile klasik hiyerarşik yönetim modeli yerine tüm toplumsal aktörlerin karşılıklı işbirliği ve uzlaşmasına dayanan, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine önem veren, katılımcılığı ve sivil toplum kuruluşlarını ön plana çıkaran; saydamlığı, açıklığı, hesap verme sorumluluğunu esas alan bir yönetim anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Ülkemiz de bu gelişmelerin dışında kalmamış ve kamu yönetiminde reform çalışmaları özellikle 2000’li yılların başından itibaren hız kazanmıştır” şeklinde konuştu.

Katılımcıların serbest kürsüde şikayet ve taleplerini dile getirmeleriyle devam eden program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Toplantıya Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, ilçe kaymakam ve belediye başkan vekilleri, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, vali yardımcıları, YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.