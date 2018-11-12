Kamyonet kasasında 80 kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonetin kasasında 80 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonetin kasasında 80 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Van-Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 71 Afganistan ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 80 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan Ş.A. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.