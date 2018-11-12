İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet kasasında 80 kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonetin kasasında 80 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonetin kasasında 80 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Van-Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 71 Afganistan ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 80 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan Ş.A. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.