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Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa kamyonet çarptı.

Van'ın Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa kamyonet çarptı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçe merkezinde bulunan Ulu Camii karşısında meydana geldi. İpekyolu Caddesi'nde geçen kamyonet, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan S.Ş. (58) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından aldığı darbeyle yaralanan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan vatandaşın vücudunun bazı bölgelerinde kırıkların olduğu belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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