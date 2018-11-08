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Kamyonetteki zuladan bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetteki gizli bölmelerde bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetteki gizli bölmelerde bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Kamyonette yapılan aramada, bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.B. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.

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