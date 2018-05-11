Kanal M yayın hayatına başladı

Kanalın hizmet binasında düzenlenen kokteyl ve tanıtım programına katılan Vali Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kanal M’nin sadece Van’ın televizlonu olmadığını belirterek, “Kanal M; Hakkari’nin, Bitlis’in, Muş’un, Şırnak’ın, Ağrı’nın, İstanbul’un İzmir’in, Antalya’nın televizyonu. Benim televizyonum. Bizlerin, hepimizin televizyonudur” dedi.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Van’da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığından bu yana eksikliğini en çok hissettikleri şeyin bir yerel televizyon olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, “Gerçekten de görevi devraldığımız andan itibaren ekibimizle birlikte Van halkıyla beraber buradaki hazırunun birçoğuyla birlikte çok önemli çalışmalara başladık. Ve uzunca bir süreden beri Van’da unutulan, bilhassa yerel hizmetlere yeniden bir ivme, hız kazandırdık. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim ama yaptığımız, yapmak istediğimiz çalışmaları vatandaşlarımıza daha fazla anlatmaya, daha fazla duyurmaya ihtiyacımız vardı. Vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmak istiyorduk. Vatandaşlarımıza kendimizi, devletimizi, hükümetimizi ve yapmak istediklerimizi daha iyi anlatmak, daha geniş kitlelere ulaşmak istiyorduk. O nedenle bir televizyon eksikliği hakikaten benim en çok hissettiğim eksiklikti” diye konuştu.

Konuşmasında yazılı basınının ve yerel radyoların da hakkını teslim eden Vali Zorluoğlu, “Yerel basın ve radyolarımızda, sağ olsunlar bizim yaptığımız çalışmaları geniş kitlelere duyurmada ulaştırmada bize çok büyük katkı verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum, haklarını teslim ediyorum. Ama takdir edersiniz televizyon bir başka imkân, bir başka önemli araç. Ve inşallah bugünden itibaren biz de valilik olarak bu aracı en iyi şekilde kullanma çabası içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Van’ın kadim ve bölgesinin lideri konumunda bir şehir olduğunu anımsatan Vali Zorluoğlu, “Van’ın kadim bir kültürü, gerçekten derin bir tarihi var, eşsiz doğal güzellikleri var, tarihi mekânları var. Kalkınma noktasında çok büyük bir potansiyeli var. İşte benim televizyonum Kanal M, inşallah Van’ımızın bu büyük potansiyelini, ulusal hatta uluslararası boyuta taşıyacak ve en iyi şekilde tanıtımımızı, yapacağı hizmetlerin yanında gerçekleştirecek. Tabii bu muhteşem tesisin, stüdyoların burada Van’ımızda vücut bulması, çok büyük gayretlerin, büyük fedakârlıkların, çabaların ve yorgunlukların neticesinde olmuştur. Bu nedenle ben başta yönetim kurulu başkanı Hasan Karadaş ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Yine bu televizyonun bugün Van’dan Türkiye’ye ve dünyaya yayın yapmasında emeği olan herkese; işçisinden mühendisine, kamu kurum kuruluşlarına ve diğer emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kanalımızın inşallah Van’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç ile Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karadaş’ın konuşmaları sonrası, protokol üyeleriyle birlikte reji odasına geçen Vali Murat Zorluoğlu, kurdele kesimi sonrası sembolik olarak reji kumanda kolunu kullandı ve Kanal M resmen yayın hayatına başlatmış oldu.