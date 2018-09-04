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04 Eylül 2018 10:20

Kanal M’de Van Büyükşehir Belediyespor konuşuldu

Van’ın uydudan yayın yapan tek kanalı olan Kanal M, spor programlarına başladı.

Kanal M’de Van Büyükşehir Belediyespor konuşuldu

04 Eylül 2018 10:20

Salih Deniz’in yönettiği Spor Aktif programında şehrin tek profesyonel takımı olan Van Büyükşehir Belediyespor konuşuldu.


Van’da yayın yapan Kanal M aracılığıyla bundan böyle her pazartesi akşamı saat 21.00’de Spor Aktif programı yapılacak. Gazeteci-Yazar Salih Deniz’in moderatörlüğünü yaptığı programın konukları; spor yorumcusu Lütfü Polat ile gazeteciler Bişar Ulutaş ve Rıdvan Can’dı.


Kentin tek profesyonel takımı olan ve TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesporun konuşulduğu programda; Kırmızı-Siyahlı takımın Kulüp Başkanı Servet Yenitürk ve Teknik Direktörü Feyyaz Uçar’ın da değerlendirmelerine yer verildi.


Van’da oynanan sezonun ilk maçında, Karşıyakaspor’a kaptırılan iki puanın ve önümüzdeki hafta deplasmandaki Kemerspor maçlarının da konuşulduğu program yaklaşık iki saat devam ederken, izleyiciler ise televizyonlarının yanı sıra, sosyal medya üzerinden de programı canlı olarak takip etme şansı buldu.




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