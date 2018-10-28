Kandaoğlu'ndan kan bağışı kampanyasına destek

Vanlı işadamı Zahir Kandaoğlu, Kızılay'ın gezici kan bağış aracını ziyaret ederek kan verdi.

Vanlı işadamı Doğu Opel Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaoğlu, kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla Kızılay'ın gezici kan bağışı aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Kandaoğlu; "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan bağışı kampanyasına bugün başlattık. Özellikle kadınlarımıza çağrı yapıyorum. Kadın bağışçı konusunda Avrupa'ya göre gerideyiz. Kadınlarımız olmadan hiçbir iş başarıya ulaşmaz. Kadınlarımız ve halkımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Başkan Kandaoğlu, "Uzun süredir Kızılay ile birlikte Van il genelinde kan bağışı kampanyası düzenliyor. Bugün de kan bağışına destek olmak amacıyla buradayız. Kana nerede ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmaz. Kan ihtiyaç olduğunda değil, daha önceden stoklanmalıdır. Avrupa ülkelerinde kadın ve erkek kan bağışında eşit olmasına rağmen maalesef ülkemizde kadınlar bağış konusunda geride. Tüm halkımızı özellikle kadınlarımızı kan bağışına destek olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.