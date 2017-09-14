Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 12:36

Kandaşoğlu, TSO Başkanlığına aday oldu

Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kandaşoğlu, TSO Başkanlığına aday oldu

14 Eylül 2017 12:36


Bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kandaşoğlu, esnafın kendisini arayarak başkan adayı olmasını istediklerini söyledi. Tek amacının Van’a ve esnafa hizmet etmek olduğunu dile getiren Kandaşoğlu, “Ben bir daha aday olmak istemiyordum. Gençlerin önü açık olsun istiyordum. Ancak esnafımız benim tekrar aday olmamı isteyince, bende onların bu kararına saygı duyarak Van TSO Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum” dedi.


Van esnafının kentin asıl sahipleri olduğunun altını çizen Kandaşoğlu, “Başta siyasiler olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlar, Van esnafına saygı duymak zorundadır” ifadelerini kullandı.


Ekim ayında yapılacak olan TSO seçiminin ertelenmesi gerektiğini belirten Kandaşoğlu, “Birçok üyenin yerleri değişmiş, birçok yeni gruplar dahil olmuş. Bizler TSO seçimlerinin kasım ayında olmasından yanayız. Çünkü yangından mal kaçırmıyoruz. Daha ilçeler seçimlerini yapmamışken 30 bin üyeye sahip Van TSO’nun neden bu kadar erken seçime gittiğini anlamış değiliz. Bizler adil olarak seçimin kasım ayında yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç