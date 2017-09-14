Kandaşoğlu, TSO Başkanlığına aday oldu

Bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kandaşoğlu, esnafın kendisini arayarak başkan adayı olmasını istediklerini söyledi. Tek amacının Van’a ve esnafa hizmet etmek olduğunu dile getiren Kandaşoğlu, “Ben bir daha aday olmak istemiyordum. Gençlerin önü açık olsun istiyordum. Ancak esnafımız benim tekrar aday olmamı isteyince, bende onların bu kararına saygı duyarak Van TSO Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum” dedi.

Van esnafının kentin asıl sahipleri olduğunun altını çizen Kandaşoğlu, “Başta siyasiler olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlar, Van esnafına saygı duymak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında yapılacak olan TSO seçiminin ertelenmesi gerektiğini belirten Kandaşoğlu, “Birçok üyenin yerleri değişmiş, birçok yeni gruplar dahil olmuş. Bizler TSO seçimlerinin kasım ayında olmasından yanayız. Çünkü yangından mal kaçırmıyoruz. Daha ilçeler seçimlerini yapmamışken 30 bin üyeye sahip Van TSO’nun neden bu kadar erken seçime gittiğini anlamış değiliz. Bizler adil olarak seçimin kasım ayında yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.