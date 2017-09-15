Kandaşoğlu: “Van TSO seçimi tam bir yılan hikâyesine dönmüştür”

İpekyolu Caddesi üzerindeki iş yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) başkan adayı Kandaşoğlu, “Van TSO’da halihazırda başkanlık görevini yürütmekte olan Necdet Takva itiraza konu 7 Ekim 2017 tarihli seçimlere ön hazırlık çalışmalarına aylar öncesine başlamış ve oda içerisindeki başkanlık görevini kötüye kullanmıştır. Ne Van TSO üyelerine ne de Van’ın tarihine yakışmayan bir seçim süreci yaşanmaktadır. 1962 yılında kurulmuş olan Van TSO birçok seçim süreci geçirmiş, fakat hiçbir seçimde ne bir itiraz olmuş, ne de farklı bir olumsuzluk yaşanmıştır” dedi.

Van TSO’nun seçimlerine büyük gölge düşürüldüğünü ileri süren Kandaşoğlu, “Van TSO’nun değerli üyeleri arasında her zaman demokratik seçimler ve yarışlar olmuştur. Sonuçta, kaybeden her zaman kazananı tebrik etmiştir. Ancak üzülerek belirtiyorum, Van TSO’nun bu seçimi tam bir yılan hikâyesine dönmüştür. İşin başında olan yönetim; kanunları ve kuralları tanımadan üyeleri kendi gruplarına kaydırmıştır. Burada çoğunluk sağlamak için dikkat çekmeden birçok grup üzerinden oynama yapılmıştır. Bu nedenle Van TSO’nun seçimlerine büyük bir gölge düşürmüştür” diye konuştu.