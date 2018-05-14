Kanispi Festivali Kıraç konseriyle son buldu

’su düzenlenen Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali, Kıraç konseriyle son buldu.

Çatak Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından organize edilen ve 2 gün süren festivalin ikinci günü de ilk günkü gibi hareketli geçti. Festival alanı kurulan stantlar ve kermeslerle renklenirken, çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen çeşitli yarışlar ise güne damgasını vurdu. Vatandaşlar yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde bol bol halay çekerken, çocuklar da kurulan şişme oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Van Büyükşehir Mehter Takımı ile Çatak ilçe merkezi girişinden konser alanına kadar yürüyen Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve davetliler, akşam saatlerinde Dengbej Öğretim Üyesi Dr. Metin Barlık’ın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek halaylar çektiler.

Konser sonrası Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Metin Barlık’a teşekkür ederek hediye verdi.

Festivalde Kıraç rüzgârı

Festivalin finalinde ise Kıraç sahne aldı. Rock müziğin önemli seslerinden Kıraç, festival alanını dolduran binlerce kişi için en güzel şarkılarını söyledi. Dağlardan yankılanan şarkılara vatandaşlar da eşlik ederken, Kıraç; “Çok güzel bir doğası var. Gelince Kanispi Şelalesi’ne uğradım, çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Buraya gelmemize neden olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’e ve ekibine teşekkür ederim. Çok güzel bir alan, her şey çok güzel” dedi.

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ceviz oymacılığından yapılan gitar figürünü, Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ünlü sanatçıya takdim etti.

Festival, havai fişek gösterileriyle sona erdi.