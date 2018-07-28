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28 Temmuz 2018 01:44

‘Kanlı Ay’ tutulması Van’da da çıplak gözle izlendi

‘Kanlı Ay’ tutulması Van’da havanın açık olmasından dolayı net bir şekilde izlendi.

‘Kanlı Ay’ tutulması Van’da da çıplak gözle izlendi

28 Temmuz 2018 01:44


Tüm dünyada bugün çıplak gözle izlenen ‘Kanlı Ay’ tutulması Van’da da büyük ilgi gördü. Türkiye saati ile 20.13’te başlayan Kanlı Ay tutulması Van kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Van’da bazı vatandaşlar, ay tutulmasının büyük çoğunluğu tarihi Van Kalesi’ne çıkarak izledi. 20.13’te başlayan Kanlı Ay tutulması, sabaha karşı saat 02.30’da sona erecek. Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22.30 ile 01.13 saatleri arasında Ay önce kızıl rengi alacak, daha sonra ise tamamen karardı. Ay tutulması, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da izlendi.




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