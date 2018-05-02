Kapıköy Gümrük Kapısı 15 Haziran’da açılıyor

Van TSO seçimlerinden sonra 35 meclis üyesinden oluşan heyet, Ankara’da çalışma ziyaretine ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezinde gerçekleşen görüşmede Rifat Hisarcıklıoğlu Van TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Necdet Takva ve meclis üyelerini tebrik etti.

Van TSO Meclis Başkanı Yasin Ertürk, görüşmede TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na tüm meclis üyeleri adına Van’ın TOBB yönetiminde temsiliyet edilmesi isteklerini iletti. Van’ın bölgenin en önemli kentlerinden biri olduğunu, kurulduğu günden bugüne TOBB’da temsil edilmediğini, ancak bu dönemde taleplerinin karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Necdet Takva ise, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşmesinde Van ile ilgili hazırladıkları talepleri iletti. Öncelikle vergi yapılandırmasında taksit sürelerini geçirmiş mükelleflerin zor durumda kaldığını belirten Takva, TOBB Başkanından Maliye Bakanı ile görüşmesinde ek süre talep edilmesini istedi. Van’ın son yıllarda İranlı turistler için önemli bir tatil ve alışveriş merkezi olduğunu dile getiren Takva, “Ancak İran hükümetinin yurt dışına çıkışlarda vatandaşlarına uyguladığı çıkış harçlarının yüksek olmasının Van ve ülke turizmine büyük darbe vuracaktır. Bu konuda birliğimiz ilgili bakanlıklar nezdinde çalışma yapmalıdır” dedi.

Van ekonomisine ivme kazandırılması amacıyla TOBB tarafından başlatılan ‘Nefes’ kredisi limitinin attırılmasını talep eden Takva, ayrıca Başkale Meslek Yüksekokulunun TOBB tarafından yapılmasını istedi. Takva, ayrıca KOSGEB kredilerinden faydalanamayan sektörlerin yeniden değerlendirilmesini ve bu sektörlerin de kredilerden faydalanmasını istediklerini kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu da, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı Yasin Ertürk başkanlığındaki heyete seçimden başarı ile çıktığı için tebrik ederek, “Öncelikle TOBB Nefes Kredisi için belirlenen 50 milyon TL’ye ek olarak Van için 10 milyon TL daha göndereceğiz. Ayrıca dile getirilen diğer konuları detayları ile ilgili bakanlıklar nezdinde çözümü için mutlaka görüşmeler yapacağım. Van TSO bizim doğu bölgesindeki en önemli odalarımızdan biridir. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ederim” dedi.

Van TSO heyeti, daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ile görüştü. Kapıköy Gümrük Kapısının 15 Haziran’da açılışının yapılacağı müjdesini veren Çiftçi, “Kapıköy, 65. hükümetimizin ilk temel atma töreniydi. Bu dönem içinde Türkiye’nin en modern kapılarından birini hazır hale getiriyoruz. Van için hayırlı olsun” diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile uyum içinde çalıştıklarını belirten Çiftçi, “Başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Yeni bir seçimden çıktınız. Başarılar dilerim” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, Kapıköy Gümrük Kapısının Van’ın gelecek 50 yılını belirleyecek en önemli argümanlardan biri olduğunu belirterek, “Önümüzdeki ay açılışını yapacak olmamız bizleri gururlandırıyor. Ayrıca OSB bağlantılı lojistik üs çalışması için bakanımızın desteğine ihtiyacımız var. İran hükümetinin yurt dışına çıkışlarda vatandaşlarına uyguladığı çıkış harçlarının yüksek olmasının Van ve ülke turizmine büyük darbe vuracaktır. Bu konuda desteğiniz bizim için çok önemlidir. Van’ın ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi için yeni çalışmalar yapmalıyız. Van’ın marka değerini artırmalıyız” şeklinde konuştu.