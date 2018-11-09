Kapıköy Gümrük Kapısı hizmete açılıyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Saray ilçesindeki Kapıköy'ün aralık ayının ikinci haftasında gümrük kapısı olarak hizmete açılacağını söyledi.

Van TSO heyeti, Kapıköy Sınır Kapısında sona gelinen modernizasyon çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan 100 milyon TL değerindeki Kapıköy Gümrük Kapısındaki modernizasyon çalışmalarında sona gelindi. Kapıköy Gümrük Kapısındaki çalışmaları yakından inceleyen Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kapıköy'ün Türkiye'nin en modern gümrük kapısı olarak hizmet vereceğini belirtti. Van'ın ve Türkiye'nin Ortadoğu ile Orta Asya'ya açılan önemli kapısında yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Başkan Takva, “Kapıköy sadece kentimiz ve bölgemiz için değil, aynı zamanda ülkemizin de doğuya açılacağı en önemli güzergahı kanaatiyle yoğun bir çalışma yürütüyorduk” dedi.

“Aralık ayının ikinci haftasında hizmet vermeye başlayacak”

Kapıköy Gümrük Kapısının artık günübirlik geçişlerin yapıldığı değil, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olacak şekilde hizmet vereceğini dile getiren Takva, “50 yıldır hayalini kurduğumuz modern ve tam donanımlı gümrük kapısıyla hem İran hem de İran üzerinden ülkemize geçiş yapacak olan diğerlerine hak ettikleri şekilde bir geçiş güzergahı sağlarız. Aynı şekilde ülkemizden İran'a ve diğer ülkelere geçiş yapacak olan yurttaşlarımıza da modern koşullarda hizmet verilecektir. Artık günübirlik geçişlerin yapıldığı değil, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olacak şekilde hizmet verecektir. Bizlerde kapının buradaki işleyişini ve mevcut halini görmek üzere buraya geldik” diye konuştu.

Kendileri için heyecan verici bir ziyaret olduğunu dile getiren Takva, modernizasyon çalışmalarının sona geldiğini söyledi. Takva, “Şu an giriş ve çıkış takımımız tamamlandı. Yolcu geçiş güzergahı artık sıcak ve soğuk etkilenmeyecek şekilde, insanların artık çok rahat bir şekilde geçişi sağlanacaktır. Kapımız inşallah 2019 nevruzunda 24 saat açık olacak şekilde devreye sokulacaktır. Burada ilk yolcu geçişlerini görme fırsatı olur. Yeni gümrük kapımızda geçişi kendi pasaportlarımız üzerinde gerçekleştirmeyi umuyoruz. Modernizasyon çalışmalarının yakında tamamlanacağını umuyorum” şeklinde konuştu.