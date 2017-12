Kapıköy Sınır Kapısında çalışmalar devam ediyor

Kapıköy Sınır Kapısında 2016 yılında başlatılan modernizasyon çalışmaları, olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülüyor. Kapıda inşaat çalışmaları devam ederken, bir taraftan da giriş-çıkışlar yapılıyor. Kapının, tarihinin en yoğun giriş-çıkış dönemini yaşadığını ifade eden Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, “Belediye olarak Kapıköy Sınır Kapısına yoğun ilgi gösteriyoruz. Şu an her tarafı şantiye alanı olmasına rağmen giriş çıkışlar devam ediyor. Bu konuda belediye olarak gerekli tüm imkânları sağladık. Her gün iki sefer çöp araçlarıyla çöpler toplanıyor. Bu sınır kapısı sadece ilçemizin değil Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan bir kapısıdır. Bu konu belediye ve kaymakamlık olarak bizim için büyük önem arz ediyor. Bu nedenle belediye ve kaymakamlık olarak her türlü imkânlarımızı kullanarak orada yapılan ticaretin daha güçlenmesi ve gelen insanlar tarafından daha güzel bir görüntü olması için çalışıyoruz” dedi.