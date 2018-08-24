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24 Ağustos 2018 17:12

Kara Kobra Taraftarlar Derneği Başkanı Dülger, taraftarı sezon açılışına davet etti

Kara Kobra Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger, taraftarlara seslenerek Van Büyükşehir Belediyespor’un cumartesi günü sezon açılışı ve açılış maçı oynanacağı Manisaspor maçına herkesin gelmesini istedi.

Kara Kobra Taraftarlar Derneği Başkanı Dülger, taraftarı sezon açılışına davet etti

24 Ağustos 2018 17:12


Van Büyükşehir Belediyespor taraftarlarına seslenen Kara Kobra Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger, "Sevgili Van halkı tüm esnaflarımızı şehrimize büyük Van Büyükşehir Belediyespor’un bayraklarını asmaya davet ediyoruz. Başka Van Büyükşehir Belediyespor yok. Destek zamanı. Her zaman her yerde en büyük Van Büyükşehir Belediyespor nice şampiyonluklara. Cumartesi sezon açılışı ve Manisaspor maçı ile konser etkinliği olacak. Bütün Vanlıları maça davet ediyoruz ” dedi.


Başkan Dülger ve beraberindekiler, açılış öncesi cadde sokakları bayraklarla süslerken, araçla yaptıkları anonslarla taraftarları maça davet ettiler.




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