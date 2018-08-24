Van Büyükşehir Belediyespor taraftarlarına seslenen Kara Kobra Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger, "Sevgili Van halkı tüm esnaflarımızı şehrimize büyük Van Büyükşehir Belediyespor’un bayraklarını asmaya davet ediyoruz. Başka Van Büyükşehir Belediyespor yok. Destek zamanı. Her zaman her yerde en büyük Van Büyükşehir Belediyespor nice şampiyonluklara. Cumartesi sezon açılışı ve Manisaspor maçı ile konser etkinliği olacak. Bütün Vanlıları maça davet ediyoruz ” dedi.

Başkan Dülger ve beraberindekiler, açılış öncesi cadde sokakları bayraklarla süslerken, araçla yaptıkları anonslarla taraftarları maça davet ettiler.