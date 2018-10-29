Karael'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Karael, yayımladığı mesajda, “Gazi Mustafa Kemal'in ülkemiz üzerinde emperyalistlerin hain saldırıları ile adeta parçalanma sürecine gelmiş devletimizi Kurtuluş ve İstiklal savaşları ile başlayan mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı ile hedefine ulaşmış, Türk milletinin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Vatanımız bedeli çok ağır olan şehit kanıyla ödenmiş kutsal bir vatan toprağı olması nedeniyle bu dönemde cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu bizlere her gün yeniden hatırlatmakta olup, en temel görevimiz de vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, cumhuriyetimize ve tüm kutsal değerlerimize sahip çıkmaktır. Millet olarak cumhuriyetimizin 95. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşarken, ülkemizi ileriye taşımak için devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek, yorulmadan ve üşenmeden çalışmak, üretmek, ürettiğimizi ihraç etmek zorundayız. Kalifiyeli, bilgili, becerikli elaman yetiştirmek, istihdama katkıda bulunmak, enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize, devletimize, milletimize, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozarak her türlü terör tehlikesine karşı kutsal değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin tümünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.