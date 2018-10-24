Karael'den depremin yıldönümü mesajı

İdris Karael, yayınladığı mesajda, “Depremde hayatlarını kaybeden kardeşimiz, arkadaşımız, akrabamız ve esnafımızı ölümlerinin yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Sevenlerine ve ailelerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bugün hüzün kokan, acıtan, kanatan 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde onlarca hayat yitip gitti. 7 yıl oldu. Acıları yüreğimizi ilk günkü gibi yakıyor. Ama hayatın gerçeği, ölüm onları bizden aldı. Depremde esnaf ve sanatkârlarımız iki yönlü etkilendi. Sanayi sitesindeki bir kısım iş yerleri yıkıldı, bir kısım iş yerleri de ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak AFAD kayıtlarına geçti. Öyle ki şehir merkezinde de oturan bizler, konutları yıkılan veya ağır, orta, az hasarla depremi atlattık. Şimdiki devlet başkanımız, o günkü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar, hızır gibi vatandaşının yanında oldular. Allah devlete ve hükümeti yönetenlere zeval vermesin. Yaralar kısa zamanda sarılmaya başlandı. Aziz hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. Onları unutmadık ve unutturmayacağız. Bu vesileyle Van depreminde hayatını kaybeden tüm insanımızı rahmetle anıyor, felakette yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Van depreminde hafızalarımıza kazınan görüntüler hala izlerini korumakta, bu anlamda bu acıları bir daha yaşamamamız için toplumun bütün kesimine önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Deprem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hususunda toplumun her kesiminin bilinçlenmesi ve buna bağlı olarak gerekli eğitimlerin alınması şarttır. Devlet ve toplum olarak en büyük sorumluluğumuz, yaşanan felaketlerden ders çıkarmak, ülkemizin aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğu gerçeğini göz önünde tutmak ve gerekli önlemleri almaktır. Bu çerçevede devletimizin son yıllarda çıkardığı yasalarla, güvenli ve düzenli bir şehircilik anlayışı için gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır. Bundan dolayı başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere tüm ilçe belediyelerine teşekkürlerimizi sunarız” dedi.