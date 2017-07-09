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09 Temmuz 2017 10:59

Karael’den, Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Van Demirciler Tornacilar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, Vali Zorluoğlu’nu ziyaret etti.

Karael’den, Vali Zorluoğlu’na ziyaret

09 Temmuz 2017 10:59


Son valiler kararnamesi ile Elazığ’dan Van Valiliğine atanan Vali Murat Zorluoğlu’na ziyaretler devam ediyor. Haftanın 2 gününü Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında geçiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, yoğun çalışma temposu içerisinde burada da tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael de Van’a yeni atanan Vali Zorluoglu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sıcak bir ortamda geçen ziyaret içilen çaylarla son buldu.




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