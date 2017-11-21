KaraKobra Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger’den taraftarlara teşekkür mesajı. Dülger mesajında, "Sevgili taraftarlarımız bilindiği üzere pazar günü zorlu Diyarbekirspor maçı 1-1 berabere sonuçlanmıştır. Futbolcu kardeşlerimiz üstün bir mücadele ortaya koymuşlardır. Emrah Tacir’in golüyle öne gecmemize rağmen maçın sonlarına doğru hava ve zeminin azizliğiyle çok talihsiz bir gol yedik. Cefakar taraftar 90 dakika yağan yağmura ve soğuk havaya rağmen tribünleri doldurmuş, maç boyunca takımına destek olmuştur. Lig uzun bir maratondur. Liderle aramızdaki 5 puanlık fark kapanmayacak bir fark değildir. Devre arasına kadar kalan 4 maçımızda en iyi sonuçları alıp ikinci yarıya yapılacak takviyelerle bomba gibi girmek istiyoruz" dedi.

"Vansporumuz şampiyonluğun halen en güçlü adayıdır"

Diyarbakır’dan gelen 100 kişilik tatafyarı en iyi şekilde ağırladıklarımı çfade wden Dülger, "Van halkının tüm misafirperverlikleri gösterilmiştir. Verdiği destekten dolayi Kulüp Başkanımız Abdullah Çalım’a da teşekkür ediyorum. Ayrıca kahvaltı için bize Edremit Van-Gebze Su Sporları tesisini açan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Sonuç olarak zorlu bir haftayı geride bıraktık. Gönül isterdiki 3 puanı alalım.Ama şansızlıktan dolayı galip gelemedik. Eleştiriyi bırakıp önümüzdeki haftaki Ergene Velimeşe maçına odaklanmalıyız" ifadelerine yer verdi.