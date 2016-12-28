Karayolları ekiplerinden zorlu şartlarda yol açma çalışması

Van-Bahçesaray karayolunda kar temizleme çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesine rağmen zorlu şartlarda çalışmalarını yürütüyor.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kasım ayından bu yana Van-Bahçesaray karayolunda kar temizleme çalışmasını bütün olumsuzluklara rağmen sürdürüyor. Kar, tipi ve fırtınanın yanı sıra her türlü zorluğa rağmen vatandaşların yolda kalmamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kar yağışının artmasının ardından çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu yıl iki kez çığ altında kalan 2 operatör, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Korkuya rağmen çığ bölgelerinde kar temizleme çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşların yolda kalmamalarını sağlıyor. Hafta başı kar yağışı ile birlikte fırtına ve tipinin de etkisiyle iki gün kapalı olan yol, dün tek şeritten ulaşıma açılmıştı. Bugün ise ekipler bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.