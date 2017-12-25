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25 Aralık 2017 16:43

Karda mahsur kalanların imdadına belediye yetişti

Van’da etkili olan kardan dolayı mahsur kalan Mehmetçik ve vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Karda mahsur kalanların imdadına belediye yetişti

25 Aralık 2017 16:43


Van’ın Çaldıran, Çatak, Saray, Muradiye, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı, çok sayıda yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, Gürpınar ilçesi Koçgüden Mahallesi’nde gece saat 02.00’da yol açma çalışması yaparak hasta olan vatandaşa ambulansın ulaşmasını sağladı.


Çaldıran ilçesinde karda mahsur kalan askeri araç, Saray ilçesinin Turan Mahallesi’nde yolda kalan öğretmenler ile Başkale’de yoldan çıkan ambulans ve çok sayıda araç da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.


Kar yağışının ekili olduğu ilçelerde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.




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