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23 Aralık 2017 16:02

Kardeşlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde bir kişi, cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı.

Kardeşlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

23 Aralık 2017 16:02


Olay, saat 11.00 sıralarında Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz ilçesi Yarımada köyü nüfusuna kayıtlı 3 kardeş arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kardeşleri Seyfullah S. ile Yılmaz S.’yi Erciş’te cadde üzerinde yürürken gören Emin S. bir anda kurşun yağdırdı. Saldırıda Seyfullah S. karnından, Yılmaz S. ise ayağından vurularak yaralandı. Yaralı kardeşler ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Seyfullah S. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yılmaz S.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Cinayeti işlediği iddia edilen şüpheli Emin S.’nin polis tarafından her yerde arandığı bildirildi.




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