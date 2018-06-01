‘Kardeşlik Sofrası’na yoğun ilgi

Başkale Belediyesi tarafından her pazartesi ve perşembe günü Başkale Kent Meydanında kurulan iftar ve kardeşlik sofrasına Kaymakam Abdulselam Öztürk ve eşi Zuhal Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Memet Köylü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, hep birlikte iftarlarını açarak dua etti.

İftar öncesi kent meydanında kurulan şişme oyun parkında eğlenen çocukları ziyaret eden Kaymakam Öztürk, çocuklarla bol bol sohbet etti.