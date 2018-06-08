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08 Haziran 2018 17:09

Karnesini evinde kaymakamın elinden aldı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören Zeynep Geçit’i evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

Karnesini evinde kaymakamın elinden aldı

08 Haziran 2018 17:09


İlk olarak Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, okulu başarı ile bitiren öğrencilere hediyelerini verdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile beraber ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşalan Mahallesine geçen Öztürk, karaciğer yetmezliği hastalığı sonucu nakil olan ve evde eğitimine devam eden 13 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Zeynep Geçit ’i (13) evinde ziyaret ederek karnesini verdi. İyi bir eğitim alarak ileriki hayatta insanlığa faydalı bir insan olmak istediğini dile getiren öğrenci Geçit, Kaymakam Öztürk’e kendisine bu güzel anı yaşattığı için teşekkür etti.


Kaymakam Öztürk’e teşekkür eden baba Ertan Geçit, ”Sizlerin sayesinde çocuğum tedavi oldu. Devletimiz bizim için imkânlarını seferber etti. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.




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