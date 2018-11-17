Kaşım mahallesi ilk defa bordürlü kilitli parke taşı ile tanıştı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca başlatılan bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin erken kış mevsiminin yaşandığı ilçede bir an önce yolların tamamlanması için aralıksız çalışmalarını yürüten Çaldıran Belediye Başkanlığı, stabilize olan kırsal mahalle yollarında bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsimin hızla yaklaştığını belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”İlçemizde yaz sezonunda yol yapım çalışmalarımız başladı. Kar yağmadan kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarını tamamlama gayreti içerisindeyiz. İlçemizde çalışmaların devam ettiği yerlerden biri de Kaşım Mahallemizdir. 135 hane ve 800 nüfusu bulunan kırsal mahallemizde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Burada da diğer mahallelerimizde olduğu gibi ilk defa bordürlü kilitli parke taşı yol çalışması yapılmaktadır. Mahallemizde bulunan cadde ve sokaklar tamamen kilitli parke taşı ile süslenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Toplamında 8 bin metrekare kilitli parke taşı yolların yapılması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Kar yağmadan ilçemizdeki yol yapım programımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz“ şeklinde konuştu.