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09 Eylül 2017 18:14

Kavgayla alakası olmayan kadını öldürenler tutuklandı

Van’daki bir kavgada olayla alakası olmayan kadını silahla ateş ederek öldürenler tutuklandı.

Kavgayla alakası olmayan kadını öldürenler tutuklandı

09 Eylül 2017 18:14


Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos 2017 tarihinde İpekyolu ilçesi Akköprü Mahallesi Şantiye Yolu Sokak üzerinde iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga esnasında tabanca ile ateş edilmesi neticesinde, olayla ilgisi bulunmayan G.Ö. isimli kadının boynundan vurularak hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarından alınan beyanlar doğrultusunda maktulün öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen Ş.G., A.G. ve F.G. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “Gözaltına alınan şahısların ikamet ve üst aramalarında, olayda kullanılan tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan Ş.G., A.G. ve F.G. isimli şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.




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