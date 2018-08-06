Kavram’da ‘Ağustos Günleri’ başladı

Kavram Eğitim Kurumları bünyesinde eğitim veren Kavram Temel Lisesi ve Kavram Özel Öğretim Kursu 2018-2019 eğitim- öğretim sezonuna hızlı başladı. Ağustos Günleri adı altında üç şeyi amaçladıklarını ifade eden Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, “Birincisi, erkenden yol alıp bir an önce eğitim ve öğretimin en doğru enerjisini ve atmosferini yakalamak. İkincisi, eğitim ve öğretim adına her şeyi zamanında, profesyonelce ve en ideal şekilde yapmak. Üçüncüsü ise kentimizin eğitim başarısını arttırmak adına, geçen yıllardan çok daha iyi ve etkili çalışmalar yapmaktır” dedi.

Bir hafta boyunca öğretmen ve personeli oryantasyon eğitimine aldıklarını dile getiren Tekin, “Bu eğitimde kurum içinden ve dışından bir çok uzman tarafından seminerler, paneller ve çalıştaylar yaptık. Bunun yanında gelecek yıla kayıt yapan tüm öğrencilerimize 2 aylık yaz kursunu başlattık. Bu kursumuzla öğrencilerimizin, rakiplerine göre birkaç adım önde başlamasını sağlıyoruz. Bu 2 aylık dönemde, TYT konularının büyük çoğunluğunu bitirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yine ağustos ayı içerisinde temeli zayıf olan tüm öğrencilerimize derslerin yanı sıra, grup dersleri ve birebir takviyeler yapacağız. Üniversite tercih döneminde, her şeyi en profesyonel haliyle yapmayı amaçlıyoruz. Alanında uzman 7 rehber öğretmenimiz tarafından tercih danışmanlığı ve bildirimi yapacağız. Bu anlamda hem kendi öğrencilerimize hem de dışarıdaki tüm öğrencilere yardımcı olacağız. Sınava giren tüm öğrencilerimiz, ders öğretmenleri tarafından aranacak. Bu anlamda da tüm öğrencilerimizin yanında olduğumuzu, gerekli her türlü desteği sunacağımızı göstermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2018 tarihinde, Van’daki tüm öğrenci, öğretmen ve velilerine açık olacak şekilde YKS tanıtım semineri düzenleyeceklerinin altını çizen Tekin, “Eğitim kurumlarımıza kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizle birebir görüşerek, nasıl çalışmaları ve başarmak için neleri yapmaları gerektiği konusunda birebir destek vereceğiz. Aynı zamanda tüm velilerimizle de birebir görüşerek, velilere düşen görevler konusunda çalışmalar yapacağız. Alanında uzman zümre başkanları tarafından, kaynakların değerlendirilmesi ve verimli zümre çalışmaları konusunda eğitimimiz olacak. Bu eğitim için Kavram Genel Merkezimizce görevlendirilen zümre başkanlarımızı Van’da ağırlayacağız. Özel okullara teşvik danışmanlığı ve başvuruları da, ağustos ayı içinde yapacağımız diğer bir çalışma olacaktır. Bu yıl Van eğitimine Kavram damgasını vuracak. Yapacağımız çalışmalarla da kentimizin eğitim kalitesi ciddi oranda değişecektir. Ben bu anlamda bizi tercih eden, destekleyen Van halkına şükranlarımızı sunar, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

Kavram Özel Öğretim Kursu Müdürü Levent Demir ise bu yıl çok iddialı çalışmalar yapacaklarını ve bu kapsamda tüm öğrencilere başarılar dilerken, Kavram Temel Lisesi Müdür yardımcısı Nezahat Işık da, en az öğretmenler kadar velilere de çok fazla iş düştüğünü belirterek, ilde eğitim seferberliği başlattıklarını ve bu vesileyle eğitim öğretim sezonunun, tüm Van’a hayırlı olmasını diledi.