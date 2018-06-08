Kavram’da karne sevinci

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bugün dağıtılan karnelerle sona erdi. Tüm yurtta olduğu gibi Van’da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kavram Temel Lisesinde saat 10.00’da düzenlenen törende, yaklaşık 500 öğrenci sınıf öğretmenlerinden karnelerini aldı. Karne dağıtım töreninde bir konuşma yapan Kavram Temel Lisesi Müdürü Lokman Tekin, 432 öğrencinin onur, takdir ve teşekkür belgesi aldığını ifade ederek, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İsteklerinin tüm öğrencilerin üstün başarı belgesi almaları olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını dile getiren Tekin, “Tatile çıkan tüm öğrencilerimize yaz tatili çalışma programı verdik. Tüm öğrencilerimizin yaz tatilinde hem dinlenmelerini hem de der çalışmaları sağlayacağız. Çalışmalarını yakından takip edeceğiz. 12. sınıf öğrencilerimize, YKS tarihine kadar her gün deneme sınavı, soru çözümü ve etüt imkanı sağlayacağız. Bu anlamda tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı tatiller dilerken, velilerimize de bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Yeni eğitim-öğretim sezonunun 1 Ağustos 2018’de başlayacağını ve 1.5 aylık yaz kursunun olacağını dile getiren Tekin, derslerin ise 17 Eylül 2018’de başlayacağını sözlerine ekledi.