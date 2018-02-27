Kavram’dan ‘çocuk istismarı’ semineri

Kavram’da düzenlenen seminerde açılış konuşmasını yapan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, öğrencileri; eğitim ve öğretim noktasında iki yönlü geliştirdiklerini belirterek, “Öğretim noktasında bilgi veriyoruz, ama çocukların eğitimlerini değiştirebilmek anlamında tavır, tutum ve durumlarını, geleceğe çok sağlam bir şekilde hazırlayabilmek adına çocuklarımıza zaman zaman eğitimsel seminerler veriyoruz. Bugün de çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili bir seminer veriyoruz. Psikolog Yağız Oğuzhan tarafından 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrencilerimizin velilerine önemli bilgiler aktarılacak. Bu noktada bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla üniversiteye hazırlık ve geleceğe güzel bir adım noktasında bugün yaptığımız çalışma son derece önemlidir. Seminerimize yaklaşık 500 velimiz katıldı. Ben bu noktada katılım sağlayan tüm velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Veliler ise, bu tür programların önemli olduğunu belirterek, Kavram Eğitim Kurumlarına teşekkür ettiler.

Program, Psikolog Yağız Oğuzhan tarafından verilen ‘çocuk ihmal ve istismarı’ konulu seminer ile sona erdi.